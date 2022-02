Russisch woelwater pakt zoals verwacht goud in skiatlon

Bolsjoenov is dan wel een topper, maar de wereldbekereindwinnaar van de voorbije jaren is geen onbesproken figuur. Vorig jaar verloor hij in Finland zijn zelfbeheersing in een sprintduel met de Fin Joni Mäki. De Rus sloeg toe met zijn skistokken, probeerde Mäki te tackelen en beukte keihard op hem in na de finish. Dat kostte hem de diskwalificatie.



Vandaag haalde hij het op een correcte manier. Hij moest er wel hard voor strijden, want hij kwam al vroeg ten val. Zijn landgenoot Denis Spitsov pakte het zilver, het brons ging naar de Fin Iivo Niskanen.



Voor de 25-jarige Bolsjoenov is het het eerste olympische goud, in 2018 pakte hij 3 zilveren en 1 bronzen medaille.



Onze landgenoot Thibaut De Marre kwam ook in actie: de 23-jarige moest al snel de top 50 laten gaan. Na tweederdewedstrijd werd hij gedubbeld en moest hij de strijd staken.