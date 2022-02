Geen Belgische medailles op dag 1 van de grand slam judo in Parijs

Jorre Verstraeten kreeg in de lichtste klasse bij de mannen een vrijgeleide in de eerste ronde en rekende vervolgens met een waza-ari af met de lokale favoriet Romain Valadier Picard.

Het zou de enige zege van de dag zijn voor de tweevoudige bronzenmedaillewinnaar op het EK. Tegen de Koreaan Jeon verloor hij met ippon en ook in de herkansing ging het mis, tegen de Georgiër Papinasjvili.

Mina Libeer had het met de loting dan weer niet getroffen. In haar eerste ronde in de -57 kg moest ze het meteen opnemen tegen de Japanse Funakubo. Ze werd niet geworpen, maar verloor na 3 strafpunten toch met ippon.

"Ik heb het gevoel dat ik zefls tegen de allerbesten van de wereld een kans maak om te winnen", zegt Libeer. "Anderzijds heb ik nooit mijn eigen judo kunnen uitspelen."