Drievoudig olympisch kampioen noordse combinatie test positief bij aankomst in Peking

De twee atleten kwamen donderdag in China toe als deel van een delegatie waarin in totaal zes mensen positief testten. Een tweede controle bevestigde de positieve test van Frenzel en Weber, die nu in quarantaine zijn geplaatst.

De 33-jarige Frenzel verlengde in 2018 in Pyeongchang zijn olympische titel op de normale schans. Hij won in Zuid-Korea ook goud met het team en brons op de grote schans. Hij telt in totaal zes olympische medailles op zijn erelijst met ook zilver (2014) en brons (2010) met het Duitse team.

Volgende week woensdag staat de eerste competitie in de noordse combinatie op het programma. Om uit quarantaine te mogen, zal Frenzel twee negatieve PCR-testen moeten voorleggen met minstens 24 uur tussen beide controles.

Donderdag raakte ook al de positieve test van de Noor Jarl Magnus Riiber bekend. De drievoudige wereldbekerwinnaar wordt als de grote favoriet voor goud in de noordse combinatie beschouwd. Ook hij zit in quarantaine.