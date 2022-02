De Clippers zijn de ploeg van 't stad in Los Angeles, twee debutanten in All Star Game

Nog vannacht werden in de NBA de reservespelers voor het All Star Game bekendgemaakt. In het Westen vertegenwoordigen Phoenix-duo Chris Paul en Devin Booker de fiere leider. Voor Paul is het al zijn 12e selectie. Haalden het nog: Draymond Green (Golden State), Luka Doncic (Dallas), Rudy Gobert en Donovan Mitchell (Utah) en Karl-Anthony Towns (Minnesota).

Aan de andere kant van het land wel een paar verrassende namen. Zo debuteren Darius Garland (Cleveland) en Fred VanVleet (Toronto) in het All Star Game. Ook Jimmy Butler (Miami), James Harden (Brooklyn), Kris Middleton (Milwaukee) en Zach LaVine (Chicago) zijn er later deze maand bij in Cleveland.

De 24 All Stars worden op 20 februari onderverdeeld in twee teams. Aanvoerders LeBron James en Kevin Durant mogen elk na mekaar een speler kiezen in een draft die live wordt uitgezonden.