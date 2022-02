David Goffin keert terug bij Belgisch Daviscupteam voor duel tegen Finland

Kapitein Johan Van Herck heeft vrijdag een vijfkoppige voorselectie bekendgemaakt voor het duel in de barrages van de Davis Cup tegen Finland, op 4 en 5 maart in het Finse Espoo. De opvallendste naam in de voorselectie is die van David Goffin (ATP-52).

De Belgische nummer een gaf in september vorig jaar nog verstek voor het duel in de Paraguayaanse hoofdstad Asuncion tegen Bolivia. Op dat moment had hij al een punt gezet achter een teleurstellend seizoen.

Naast Goffin zitten ook Zizou Bergs (ATP-186), Kimmer Coppejans (ATP-206) en dubbelduo Sander Gillé en Joran Vliegen in de voorselectie. Tot 3 maart kunnen er nog 3 wijzigingen doorgevoerd worden.

Ook de Finnen maakten vrijdag hun voorselectie bekend. Emil Ruusuvuori (ATP-87) is het speerpunt bij de Scandinaviërs. De Finnen zijn niet meteen een topland in het mannentennis en de 22-jarige Ruusuvuori is met zijn 87e plaats de hoogst gerangschikte speler in het ATP-klassement.

Hij speelde nog nooit een ATP-finale maar schopte het begin dit jaar wel tot de halve finales van een voorbereidingstoernooi op de Australian Open, waarin hij verloor van de Spanjaard Rafael Nadal.

De Finnen rekenen voorts op Otto Virtanen (ATP 359), Patrik Niklas-Salminen (ATP 629), dubbelspeler Harri Heliovaara (ATP 64 dubbel) en de piepjonge Otso Martikainen.

België plaatste zich eind september voor de barrages, die uitzicht bieden op de Davis Cup Finals, na een 3-2 zege tegen Bolivia. Finland rekende op zijn beurt af met India (3-1). Uiteindelijk kwalificeren twaalf landen zich via de barrages voor de finaleronde met zestien landen.

De overige vier landen hebben zich rechtstreeks geplaatst voor de finaleronde van 2022: de finalisten van 2021, Rusland en Kroatië, en de wildcards Groot-Brittannië en Servië.