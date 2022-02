Jos Verstappen maakt zijn rallydebuut op Belgische bodem

De 49-jarige Jos Verstappen reed in zijn carrière 107 GP's in de Formule 1.

Op 26 februari zal hij deelnemen aan de Rally van Haspengouw, de eerste manche van het BK. Op 19 maart rijdt hij ook de South Belgian Rally.

"Ik ben ongeduldig en ik heb ontdekt dat ik hou van deze sport. Rally heeft een onvoorspelbaar karakter", legt pa Verstappen uit. Hij zal deelnemen in een Citroën C3 R5.

Voor Verstappen wordt het een sprong in het onbekende. "Het is een enorme uitdaging en ik verwacht niet dat ik een hoofdrol zal spelen."

"Ik wil ervaring opdoen en zal geen onnodige risico's nemen."

"Natuurlijk ben ik enorm gedreven en heb ik de ondersteuning van een topteam, maar ik zal mijn eigen limieten opnieuw moeten zien te vinden, samen met mijn navigator."

"Ik wil het goed aanpakken, maar de reden dat ik in dit rallyavontuur stap, is dat het me plezier brengt."