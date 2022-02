Hein Vanhaezebrouck: "AA Gent is een van de grootste slachtoffers van corona"

In de Ghelamco Arena houden ze hun rekeningen strikt in de gaten, weet Vanhaezebrouck.

"AA Gent is een van de weinige clubs die nog in Belgische handen zijn. Door corona is ook de financial fair play nog eens aangepast."

Met Jordan Torunarigha haalde AA Gent slechts 1 versterking in januari. Het gaat bovendien om een huurspeler. Is dat een teken aan de wand van de Gentse politiek?

Zonder corona hadden we in januari spelers kunnen aantrekken. Wij zijn dus een van de grootste slachtoffers.

Door de coronacrisis verdampen de inkomsten van de clubs, maar Vanhaezebrouck kaart dus ook de mondialisering aan.

"Met Kortrijk werd ik kampioen in de tweede klasse. Voor we één match in eerste klasse gespeeld hadden, was ik al vier van mijn beste spelers kwijt. Union kan iedereen behouden en kan zich zelfs versterken", verwijst hij naar de Britse eigenaars van die club.

Vanhaezebrouck hoopt dat het tij zal keren eens de coronasituatie genormaliseerd is. "Zonder corona hadden we in januari spelers kunnen aantrekken. Wij zijn dus een van de grootste slachtoffers."

"Je kan dan weer een put graven, maar het bestuur heeft ons uit een moeilijke situatie gehaald en het bestuur wil dat uiteraard niet nog eens doen."