"Ze maken hun eigen sector kapot": hoe spelers de slagkracht van clubs op de transfermarkt fnuiken

In het gewone bedrijfsleven zou een werkgever mensen ontslaan in moeilijke tijden, maar in het voetbal gebeurt dat niet.

En die spelers vergeten dat ze een belangrijke rol spelen in het financiële welzijn van hun club.



"Ze leveren niet in en beseffen niet dat ze hun eigen sector kapot aan het maken zijn. De clubs geven enorm veel uit aan lonen, dus willen ze af van dure spelers die niet gebruikt worden."

Het probleem: geen enkele club staat te popelen om een zwaar contract over te nemen én een transfersom op tafel te leggen. Dus resten er 2 opties: uitlenen of weggeven.

"Via financiële handigheden blijven de clubs overeind in de hoop dat er binnenkort weer fans in de stadions zitten. Maar de realiteit is dat als spelers niet inleveren, de clubs in problemen gaan komen", concludeert Dejonghe.

Daarom kiezen clubs nog maar best even voor het veilige, tijdelijke contract.