De transfer die oude wonden openrijt: Juventus-haat in Firenze bereikt opnieuw kookpunt

Juventus staat op het punt om Dusan Vlahovic los te weken bij Fiorentina en dat is in het verkeerde keelgat geschoten bij de fans van La Viola. Want zelfs 75 miljoen euro kan de pijn van de supporters niet verzachten. Het verhaal van een decennialange rivaliteit.

De haat tussen Fiorentina en Juventus gaat terug tot in de jaren 20 van de vorige eeuw, toen de eerste ontmoeting tussen de twee clubs uitdraaide op een 11-0-pandoering voor de club uit Firenze. Een pijnlijke nederlaag die de Fiorentina-aanhang lang met zich meedroeg.



Maar de rivaliteit werd pas echt opgepookt vele jaren later, in de race naar de landstitel in 1982. Voor de laatste wedstrijd van het seizoen telden beide clubs evenveel punten. Een doelpunt van Fiorentina tegen Cagliari werd om twijfelachtige redenen afgekeurd en een 0-0 bleek niet voldoende om de titel te pakken.



Juventus won immers met 1-0 van Catanzaro dankzij een late, weliswaar terechte strafschop. Fiorentina-fans argumenteren sindsdien dat Catanzaro in de 1e helft een zuivere penalty niet gekregen had.



"We zijn bestolen", vond Fiorentina-speler Giancarlo Antognoni. Onder fans onstond de slogan "Meglio secondo che ladri": "Het is beter om tweede te zijn dan een dief."

Stad in rep en roer na vertrek van Baggio

Het echte kookpunt moest dan nog komen. In 1990, enkele maanden na de verloren UEFA Cup-finale tegen... Juventus, werd aanvaller en publiekslieveling Roberto Baggio verkocht aan de aartsrivaal.



De Oude Dame legde 10 miljoen euro op tafel voor Baggio. Een habbekrats in vergelijking met de bedragen die nu circuleren in het voetbal, maar op dat moment maakte het van Baggio de duurste speler aller tijden.



Supporters van Fiorentina bekogelden het hoofdkwartier van de club met bakstenen en zelfs molotovcocktails. In de rellen die volgden op de transfer belandden tientallen mensen in het ziekenhuis.

Roberto Baggio verkaste in 1990 naar de aartsrivaal.

Spandoeken voor Vlahovic: "Strontzigeuner"