Alison Van Uytvanck zit vast op Australische hotelkamer:"Ik krijg hier alles wat ik wil"

Alison Van Uytvanck verloor in de tweede ronde van het enkelspel tegen de Chinese Wang Qiang. Ook in het dubbelspel moest ze het onderspit delven aan de zijde van haar Deense partner Clara Tauson. Ze strandden in de eerste ronde.

Na de uitschakeling in het dubbelspel dacht ze dat haar hoofdstuk in Australië voor dit jaar afgesloten was. Een positieve coronatest stak daar een stokje voor.

Van Uytvanck werd naar een quarantainehotel gebracht. Ze mag het land nog steeds niet verlaten en ze zit alleen in isolatie.

Over die quarantainehotels doen de wildste verhalen de ronde, maar een nachtmerrie is het voor Van Uytvanck zeker niet. "Klachten heb ik niet. Ik krijg alles wat ik wil", vertelt ze aan Sporza.

De organisatie van de Australian Open doet er alles aan zodat Van Uytvanck zich nuttig kan bezighouden op haar hotelkamer. "De organisatie heeft voor fitnesstoestellen en gewichten gezorgd. Twee keer per dag werk ik een uur aan mijn conditie."

De tennisster kampt met milde symptomen van het coronavirus. "Ik heb enkel last van hoofdpijn, maar voor de rest ben ik oké."