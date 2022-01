Alison Van Uytvanck test positief en mag Australië voorlopig niet verlaten

Van Uytvanck ging eruit in de 2e ronde van het enkelspel tegen de Chinese Qiang Wang en in het dubbelspel was de eerste ronde het eindstation. Na haar verlies donderdag aan de zijde van de Deense Clara Tauson wilde ze terugvliegen naar België.



Maar de verplichte PCR-test voor het vertrek kwam positief terug. "Ik zit nu in isolatie en volg alle eisen", schrijft de 27-jarige Van Uytvanck op Instagram. "Ik heb heel milde symptomen en kijk ernaar uit om sterker terug te komen."



Australië hanteert strenge regels voor deelnemers aan de Australian Open. In principe mogen alleen gevaccineerde tennissers meedoen. Vandaar de saga rond de niet-gevaccineerde Novak Djokovic.



Tauson, de dubbelpartner van Van Uytvanck, verloor in de derde ronde van het enkelspel van Danielle Collins, die maandag in de 4e ronde Elise Mertens partij geeft. Tennis Australië heeft nog niet meegegeven wat de procedure is voor Collins.