Luca Brecel stoot door naar tweede ronde op de Snooker Shoot Out

In het Shoot Out-toernooi beslist één frame, dat maximaal tien minuten mag duren, over winst of verlies. De eerste vijf minuten van de wedstrijd is er een shot clock van 20 seconden, de laatste vijf minuten hebben de spelers nog slechts 15 seconden per shot. Zoals in pool moet er bij elk shot een bal gepot of een band geraakt worden en krijgen de spelers bij een fout van de tegenstander de bal in hand. Als de stand na 10 minuten gelijk is, volgt er een shoot out op de blauwe bal.