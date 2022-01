Wereldbeker is na 1 jaar al dominant in het veld: "Opmerkelijke nieuwe kandidaten"

Dit seizoen kregen we in het veld voor het eerst een Wereldbeker "nieuwe stijl". De renners kregen 16 manches in 6 verschillende landen voor de wielen geschoven. Zondag komt het seizoen tot een einde in Hoogerheide. Hoe kijkt organisator Flanders Classics terug op dit eerste jaar? "Het was een mooi jaar 1. Hier moeten we op bouwen."

De sneeuw in Val di Sole en het kasteel in Flamanville. Het zijn enkele van de nieuwe decors die de veldritfan dit seizoen ontdekt heeft. "We hebben mooie crossen gezien op enkele mooie nieuwe locaties. Dat draagt bij tot het beeld van de cross die ook verder gaat dan Vlaanderen", vertelt Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics. "Er was inderdaad Val di Sole, dat vernieuwende op de sneeuw. We hebben de cross weer naar Italië gebracht. Maar dat was niet het enige hoogtepunt. Ik denk ook aan Besançon bijvoorbeeld. En ook aan Rucphen dat er op het laatste moment nog is bijgekomen." "Waar mogelijk mogen we zeker ook niet klagen over de publieke opkomst." En de opkomst van de pers in het buitenland? "In Frankrijk is er veel aandacht voor de cross, ook op tv. In Italië was de aandacht overweldigend. Trentino is dan ook een wielerregio, met net ook het EK op de weg. Er was veel media en veel publiek. Je voelt dat het nog beter kan, maar hier kunnen we op bouwen. Het was een mooi eerste jaar." (Lees verder onder de video)

Hoerageluiden in Europa dus, maar helemaal aan het begin van het WB-seizoen leek de aandacht voor de crossen in de VS toch wat mager. Van Den Spiegel: "Daar ben ik het fundamenteel mee oneens. Hier in Vlaanderen rekenen we een cross af op het aantal toeschouwers. Daar is dat anders. Er leeft veel meer rond de cross, het is meer een community dan hier met mensen die zelf ook actief crossen. Het is ook een Wereldbeker en geen Europabeker."

Het dieptepunt van dit eerste jaar lijkt niet ver te zoeken: de cross in Antwerpen die afgelast werd. "Ja, inderdaad. Maar ik denk ook aan de kerstperiode waarin er geen publiek welkom was, zoals in Dendermonde en Hulst. In Dendermonde was er dat eerste (en achteraf ook enige) echte duel tussen Van Aert en Van der Poel. Dat zou normaal een hoogtepunt geweest zijn, maar dat was het nu niet."

"Spanning tot het einde is leuker, maar het zijn verdiende winnaars"

De eindwinnaars van deze eerste editie heten Eli Iserbyt en Lucinda Brand. Dat weten we al nog voor de laatste cross. "De Wereldbeker werd relatief vroeg gewonnen. Bij de mannen is het al een paar weken zeker, bij de vrouwen sinds vorig weekend. De winnaars hebben het ook echt verdiend", vindt Van den Spiegel. "We hebben een puntensysteem dat normaal gezien voor spanning zou moeten zorgen, maar dat was nu niet zo. Er waren gewoon twee renners dominant. Maar dat zal niet elk jaar zo zijn." Renners kiezen ook steeds vaker hun crossen bewust uit. Zo lieten nagenoeg alle Nederlandse toppers de cross in Flamanville links liggen. "Dat is spijtig, maar dat is een tendens van de voorbije jaren. De klassementen worden steeds minder belangrijk. De renners kijken eerst waar ze aanspraak zouden kunnen maken op de zege, en richten daar dan hun pijlen op." "Ze zijn veel meer bezig met de indeling van hun seizoen en willen niet meer alles winnen, zoals een aantal jaar geleden. Dat hoort ook bij de professionalisering van de sport."

"Een aantal opmerkelijke nieuwe kandidaten"

Komen er veranderingen aan voor jaar 2 in de Wereldbeker "nieuwe stijl"? "We zijn contractueel verplicht om tussen de 14 en 16 crossen te zitten. We zijn niet doof gebleven voor de kritiek en het is dus de bedoeling om 14 crossen over te houden volgend jaar." "We gaan geen crossen degraderen, we werken niet met "vaste" crossen. Sommige organisatoren willen bijvoorbeeld liever om de twee jaar organiseren en Namen zal bijvoorbeeld het EK organiseren." En de nieuwe locaties? "Er zijn nieuwe aanvragen, ja. Mensen zien nu ook dat het mogelijk is om buiten België een topcross te organiseren. Dat zie je aan de kandidaturen en uit welke landen ze komen." "Er zitten een aantal opmerkelijke kandidaten bij. Verrassingen, maar dat ga ik nog even zo houden", lacht hij. "Maar nu moeten we de kalender opnieuw maken en kijken wat er haalbaar is voor renners en entourage. We proberen de nieuwe kandidaten in te passen." "Het evenwicht tussen crossen in België en in het buitenland zal ongeveer hetzelfde blijven. Dit blijft het ankerpunt van het veldrijden, daar gaan we niet te snel aan tornen."

"De Wereldbeker op zondag, dat is nu een vaste afspraak"

Uit alles blijkt dat de organisator zelf tevreden terugkijkt op dit eerste jaar. "De cross had nood aan herkenbaarheid en we merken dat die er zelfs na een jaar al is", meent Van den Spiegel. "We hadden hier in België drie klassementen die door elkaar liepen. Nu weet de kijker: op zondag is er Wereldbeker. Daar gaat het om de knikkers. Dat is een vaste afspraak."

Het was de bedoeling van Flanders Classics om van de Wereldbeker het dominante klassement te maken. Missie geslaagd dus? "We hebben hierin geïnvesteerd voor jaren en ik denk dat het heel erg duidelijk is hoe de kaarten nu liggen. We willen hierop bouwen, maar altijd met de sport in het achterhoofd. De sport heeft baat bij professionalisering en internationalisering." "Maar we willen het klassieke veldrijden niet uit het oog te verliezen. Zoals gezegd zullen we het aantal wedstrijden dus wat reduceren en een aantal historische wedstrijden die geen onderdeel zijn van de Wereldbeker toch in hun waarde laten. We voorzien een goede plaats op de kalender of we zetten ze in combinatie met een Wereldbeker die de combinatie haalbaar maakt." "Maar inderdaad, de Wereldbeker is het dominante klassement."