Sport Vlaanderen-Baloise detecteert 6 coronagevallen, maar breekt stage niet af

Jumbo-Visma moest gisteren zijn ploegstage staken na een positief geval, bij AG2R-Citroën werden 4 personeelsleden naar huis gestuurd.

Ook in Altea blijven de ploegen niet gevrijwaard van het virus. In hotel Cap Negret logeren met Bahrein-Victorious, Arkea-Samsic, Bingoal Pauwels Sauces WB en Sport Vlaanderen-Baloise verschillende teams. Ook andere gasten verblijven in het hotel.

Bij alle ploegen is er sprake van coronabesmettingen, maar gaat de stage door, zo ook bij Sport Vlaanderen-Baloise waar 6 positieve gevallen werden vastgesteld.

"Het was even schrikken", aldus ploegleider Hans De Clercq. "We deden een preventieve test woensdagavond en één renner bleek positief waarna we iedereen hebben getest."

"Uiteindelijk was er sprake van 6 positieve gevallen. De personen in kwestie werden meteen geïsoleerd gisteravond. Ze kregen eten op hun kamer."

Donderdagochtend zijn ze dan naar huis vertrokken met een busje. De maatregelen voor de resterende renners en stafleden worden nu aangescherpt bij de ploeg.