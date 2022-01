Djokovic kent tegenstander in 1e ronde Australian Open, maar voorbehoud blijft

De situatie van Djokovic is genoegzaam bekend. Een vaccinatie is nodig om Australië binnnen te mogen, maar de Serviër is dat niet. Hij zwaait met een medische vrijstelling (door een recente coronabesmetting) om mee te mogen doen aan de Australian Open.



Zijn visum werd in eerste instantie verworpen door de douane, maar een rechter maakte die beslissing ongedaan. De minister van immigratie mag ten persoonlijken titel Djokovic nog het land uitsturen, maar die beslissing laat op zich wachten.



De officiële loting had al veel duidelijk kunnen maken of de nummer 1 van de wereld daarin zou meegenomen worden. De loting werd vandaag ook met 75 minuten uitgesteld, dus werd verondersteld dat de beslissing van de minister hangende was.



Uiteindelijk ging de naam van Djokovic gewoon de computertrommel in, goed voor een Servisch duel. De 34-jarige titelverdediger lootte zijn 22-jarige landgenoot Kecmanovic (ATP-78).



Maar de onzekerheid over zijn visum blijft. Er is nog geen beslissing genomen over zijn visum, verklaarde de Australische premier Scott Morrison. Immigratieminister Alex Hawke buigt zich nog altijd over de zaak.





Djokovic kan in Melbourne een 10e keer de trofee de lucht insteken, dat zou meteen ook een 21e grandslamtitel zijn. Het record van 20 deelt hij nu met Roger Federer en Rafael Nadal.