Djokovic geeft toe "fouten" te hebben gemaakt, maar laakt ook "desinformatie"

In een boodschap op Instagram heeft de niet-gevaccineerde Djokovic meegedeeld dat zijn entourage de bevoegde Australische autoriteiten, die over een mogelijke nieuwe annulatie van zijn visum én dus deportatie moeten beslissen, extra informatie heeft bezorgd.



"We leven in moeilijke tijden met deze wereldwijde pandemie en soms gebeuren er fouten", verklaarde de titelverdediger in Melbourne.



De tennisser laakt evenwel ook de "desinformatie" over zijn activiteiten in december in de aanloop naar en na zijn positieve PCR-test.

"Die desinformatie moet rechtgezet worden, in het bijzonder om de spanningen over mijn aanwezigheid in Australië te verlichten. Maar ook omdat ze erg pijnlijk zijn voor mijn familie."