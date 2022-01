Ilan Van Wilder wil 2021 vergeten: "Je kan zien dat ik hier gelukkig ben"

Mentaal oplapwerk heeft hij na dat bewogen jaar naar eigen zeggen niet echt nodig. "Ik heb het niet gemakkelijk gehad, maar het is automatisch gebeterd door naar deze ploeg te komen. Ik ben gelukkig en dat is alles wat ik nodig heb momenteel."

"We hebben ontdekt dat we niet met elkaar konden samenwerken. Dan is het beter om er een punt achter te zetten."

"Ik ga er niet te veel meer over zeggen, maar soms mislukt een huwelijk. Dit was geen huwelijk, meer een relatie tussen een werknemer en een werkgever."

"Het was een moeilijke periode, maar ik heb het volledig achter mij kunnen laten en focus me nu op de toekomst en de goeie dingen."

"Niet hetzelfde programma als Remco, maar we komen goed overeen"

De gewenste Belgische ploeg is dus Quick Step-Alpha Vinyl geworden. Wat wordt de rol van de nummer 3 van de Ronde van de Toekomst in 2019, nota bene een jeugdproduct van Lotto?

"Ik heb persoonlijke ambities, dat ga ik niet verbergen. Maar ik ben hier om in de eerste maanden te zien hoe de ploeg werkt, om te koersen en om plezier te hebben. Dat heb ik vorig jaar gemist. Ik wil veel koersen en dan zien we wel hoe het loopt."

"Als ik een goeie ploegmaat moet zijn, dan zal ik dat ook zijn", zegt Van Wilder, die bij de jeugd in de schaduw van Remco Evenepoel stond. Zullen de twee bij dezelfde ploeg uit elkaars vaarwater blijven?

"We rijden niet hetzelfde programma, maar we zullen elkaar wel een paar keer kruisen. Dat is totaal geen probleem. We komen goed overeen."