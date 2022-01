Gaat Anderlecht na winterstop door op elan? "Trein kwam net op goede snelheid"

"Neerpede is ook gezellig"

"Dat is nu eventjes onderbroken, maar ik heb vertrouwen in de groep en we gaan daarop verder breien."

Met welk gevoel zijn Van Crombrugge en co. begonnen aan het tweede deel van de competitie? "Een goed gevoel. En hongerig. Ik denk dat de winterbreak er voor ons kwam op een moment dat we net verder wiilden doorgaan op de ingeslagen weg. Onze trein kwam net op een goede snelheid."

"Ik ben iemand die graag op eigen bodem blijft, dus ik vind het niet zo erg dat we niet in Dubai zijn", zegt de doelman. "Daar is het weer natuurlijk iets aangenamer, goed voor de vitamine D. Maar Neerpede is ook gezellig en ik ben graag bij mijn familie. Al is het soms wel eens goed om weg te zijn van huis."

"Iedereen is hongerig"

Anderlecht dook de winterstop in met 16 op 18, alleen in het Jan Breydelstadion won het niet van Club Brugge. Die reeks deed dan ook deugd in de hoofdstad. "Maar de trainer heeft benadrukt dat er wel degelijk nog werkpunten zijn", aldus Van Crombrugge.

CEO Peter Verbeke zei in een interview met deze website dat Anderlecht "geen titelkandidaat is".

Is het seizoen dan geslaagd zonder prijs? "Er zijn clubs die enorm veel geld hebben uitgegeven, maar sportief niet sterker zijn dan wij. We zitten in een goeie positie in de competitie en doen ook in de Beker nog mee. De kaarten liggen goed, het is aan ons om ze goed uit te spelen."

"Ons management heeft bewezen dat creatief omspringen met beperkte middelen ook een sportief goed geheel op de mat kan brengen. Daar is dit Anderlecht het bewijs van. Iedereen is hongerig en wil succesvol zijn."