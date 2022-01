Corona heeft nu ook Lionel Messi te pakken

PSG speelt maandag de bekermatch tegen Vannes, maar dat zal al zeker zonder Lionel Messi zijn, want die heeft een positieve coronatest afgelegd. Een grote verrassing is dit misschien niet, want tijdens de winterstop doken er filmpjes op van een dansenden Messi op tal van feestjes.

Net als Messi werden ook Juan Bernat, Sergio Rico en Nathan Bitumazala besmet. Ook Neymar is nog niet beschikbaar. Hij herstelt nog tot volgende week zondag in Brazilië van zijn enkelblessure en zal nadien nog 2 weken nodig hebben om weer aan te sluiten op de training.