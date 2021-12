Servische ploegmaat Lajovic: "Djokovic wacht op beslissing voor Australian Open"

De saga rond Novak Djokovic en zijn deelname aan de Australian Open blijft duren. De 34-jarige Serviër kan in Melbourne zijn 21e grandslamtoernooi (1 meer dan Federer en Nadal) en zijn 10e Australian Open winnen, allebei records.

Djokovic staat ook op de deelnemerslijst, maar dat moet nog bevestigd worden omdat de organisatie van de Australian Open en de Australische staat Victoria (waar Melbourne ligt) eisen dat spelers gevaccineerd zijn. Djokovic heeft nog altijd niet gezegd of hij dubbel gevaccineerd is.

Dusan Lajovic is de vervanger van Djokovic in de Servische ploeg voor de ATP Cup. "Novak liet weten dat hij in laatste instantie niet afreist voor de ATP Cup en dat de Australian Open nog onzeker is", vertelde Lajovic.

"Ik weet niet wanneer de deadline is, maar hopelijk reist hij over enkele dagen af en kan hij meedoen aan de Australian Open. Hij heeft niet gespecifieerd of hij wel of niet komt, maar hij wacht wel op een beslissing." Er is een achterpoortje voor Djokovic, als niet-gevaccineerde kun je een medische uitzondering krijgen.