Geen viptenten aan aankomst Omloop en Kuurne: "Hopelijk is gewone fan welkom"

In het openingsweekend zullen er over 2 maanden geen viptenten staan in Ninove en Kuurne, de aankomstplekken van respectievelijk de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. "We nemen het zekere voor het onzekere", zegt Tomas Van Den Spiegel van Flanders Classics.