Julian Alaphilippe? Oskar Nisu was de gelukkigste man na het WK in Leuven

Julian Alaphilippe won eind september het WK wielrennen in Leuven, maar dat is eigenlijk slechts een voetnoot in het Belgische regenboogverhaal. De échte winnaar van de Belgische hoogdag was namelijk Oskar Nisu. Met welke prijs hij aan de haal ging, kon u gisteren ontdekken in het Eén-programma Vrede op Aarde.