Van der Poel hoopt op duel met Van Aert: "Zijn zeges waren indrukwekkend"

"Ik was bang dat die pauze te lang zou duren, want mijn crossseizoen was al beperkt."

"Mijn knie is eindelijk hersteld", zegt Van der Poel, die op 25 november tijdens een onschuldig fietstochtje in een bos "een domme val" maakte.

Ik had wel verwacht dat Wout van Aert meteen zou kunnen winnen, maar niet op deze manier. Dat was vrij indrukwekkend.

Van der Poel bleef zo'n 12 dagen van de fiets en vertrok later op stage met zijn ploeg Alpecin-Fenix. Hij besliste om zijn terugkeer afgelopen weekend in Rucphen en Namen te schrappen.

Volgens pa Van der Poel zal de wereldkampioen nog enkele crossen nodig hebben om mee te kunnen doen voor de zege. "Dat hij dat zegt om de druk weg te houden? Neen, dat heeft geen zin en daar doe ik niet aan mee."

"Het niveau ligt wel vrij hoog. Zo had ik wel verwacht dat Wout van Aert meteen zou kunnen winnen, maar niet op deze manier. Dat was vrij indrukwekkend."

"Het niveau in de groep na Wout zou ik normaal moeten aankunnen, maar ik weet niet of ik de benen al heb om hem te volgen. Hopelijk kan ik mezelf verrassen."

Zondag krijgen we in Dendermonde al een voorzichtig antwoord. "Als Wout er niet zo bovenuit had gestoken, dan had ik van mezelf verwacht dat ik zou meedoen (om te winnen)."

"Ik zal er alles aan doen om het duel aan te gaan. Ik ben vooral blij dat ik weer kan crossen, al hoop ik dat er publiek aanwezig kan blijven. Vorig jaar was dat toch wat somber."