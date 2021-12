Kris Bosmans blikt met paralympiër Griet Hoet terug op 2021: "Carrière is geslaagd"

Het was jullie doelstelling om een medaille te halen in de individuele achtervolging, maar het werd brons op de kilometer. Hoe hebben jullie dat beleefd?

"Tijdens de opwarming van de individuele achtervolging zagen we eerst het Britse paar Unwin-Holl een tijd neerzetten van 3'22"670. Daarna kwam het Ierse paar Dunlevy-Mc Crystal die een nog scherpere tijd neerzetten met 3'19"946. Dat is 6 seconden langzamer dan het ouder wereldrecord. Dan denk je: wat gebeurt er hier?"



"Wij hadden een tijd van 3'25" in ons hoofd. De 4e plaats was zuur. Begrijp me niet verkeerd: ik ben blij met die bronzen medaille op de kilometer. Die kwam eerst op ons pad en dat is dan hoopvol voor de individuele achtervolging. In je hoofd denk je dat je dan zeker in de finale zult strijden voor goud en zilver."



"Onze persoonlijke beste tijd was 3'29"800. Wanneer je dat met meer dan 4 seconden verbetert, dan kan je moeilijk zeggen dat je een slechte wedstrijd gereden hebt. En als de concurrentie 10 seconden sneller kan rijden, dan vind ik dat heel straf."



"Op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro nam je een gouden medaille met een tijd van 3'27"460. Het niveau stijgt elk jaar zo hard. Bij elke delegatie wordt professioneler gewerkt en ik denk dat het alleen maar zal blijven groeien. Plus het feit dat onze "gezegende" leeftijd het niet toelaat om nog heel grote stappen te maken."



"Ik denk wel dat we met die bronzen Paralympische medaille op de kilometer kunnen zeggen dat onze carrière geslaagd is, natuurlijk hoe hoger uw medaille, hoe beter. Maar heb het gevoel dat we goed gepresteerd hebben volgens ons kunnen en dat zorgt ervoor dat onze carrière geslaagd is. En als we 2 keer een 4de plaats hadden genomen, dan was het pas echt balen geweest."