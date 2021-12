Sam Maes raakt ook op 2e reuzenslalom na comeback niet voorbij openingsmanche

11 maanden geleden liep Sam Maes een ernstige knieblessure op. De 23-jarige skiër werd onmiddelijk geopereerd en stond voor een lange revalidatie. Die kwam vorige week ten einde op de Werelbekermanche in Val d'Isère.





In Frankrijk maakte Maes wat foutjes. Zijn tijd op zijn eerste reuzenslalom op het hoogste niveau was een kleine 4 seconden trager dan die van de Zwitser Odermatt. Onze landgenoot strandde zo op de 42e plaats en stootte niet door naar de 2e manche, waar enkel de top 30 aan deelnam.



Ook vandaag in Alta Badia kon Sam Maes zich niet bij de beste 30 scharen. Maes eindigde met een chrono van 1'14"74 op de 40e plaats in de eerste manche. De snelste tijd was voor de Fransman Mathieu Faivre: 1'11"65. 2 honderdsten sneller dan de Zwitserse Wereldbekerleider.

Begin 2018 nam Sam Maes deel aan de Winterspelen in het Zuid-Korea. Daar werd de Antwerpenaar 32e in de reuzenslalom en kwam hij niet aan in de tweede manche van de slalom.