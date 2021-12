Kris Bosmans blikt met paralympiër Laurens Devos terug op 2021: "Droom van Olympische Spelen"

In Rio won je als 16-jarige goud. Zorgde dat in Tokio voor meer druk op je schouders?

Laurens Devos: "Ik heb de Paralympische Spelen in Tokio enorm emotioneel beleefd. De Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 waren mijn eerste Paralympische Spelen. Ik was daar als 16-jarige zonder ambities naartoe getrokken."



"Ik had totaal niet verwacht dat ik in Rio goud zou winnen. Het zorgde ervoor dat ik veel meer druk voelde in Tokio. Iedereen verwachtte ook dat ik opnieuw paralympisch kampioen zou worden. Op je 21e besef je ook meer waarover het gaat dan op je 16e."



"Voor Tokio dacht ik dat ik goed om kon met druk. Ik stelde mij altijd een lage

doelstelling op. Ik speelde match per match en als ik verloor was het geen

probleem."



"In Tokio wou ik dezelfde strategie toepassen. Sinds Rio was ik intussen ook Europees en wereldkampioen geworden, dan wil je er niet uitvliegen in de eerste ronde. Daardoor kreeg ik iedere match zoveel stress dat het een werkpunt is geworden."



"Gelukkig heb ik in de finale die druk van me kunnen afzetten met de gedachte dat ik sowieso goud of zilver zou hebben. Ik vind het allebei mooie kleuren. Zo heb ik ook meer bevrijd kunnen spelen."