Nieuwe wielerpiste in Zolder: "Doel om ooit WK baanwielrennen te organiseren"

Herinnert u zich nog de dag waarop Mario Cipollini wereldkampioen werd in Zolder? Sinds dat WK in 2002 is Zolder zich aan het ontpoppen tot een hotspot in de wielersport.

Onder impuls van oud-profrenner Marc Wauters vestigde de Vlaamse wielerschool zich op het circuit van Zolder. Daarnaast werd een BMX-piste gebouwd, waarop al 2 keer een WK plaatsvond. Ook veldrijders komen aan hun trekken in de Superprestige-cross in Zolder.

Op korte termijn zullen ook baanwielrenners hun hartje kunnen ophalen aan het autocircuit. Over 16 maanden zou de overdekte wielerpiste kant-en-klaar moeten zijn.

"Het heeft bijna 15 jaar geduurd, maar eindelijk zijn de werken begonnen", zegt Marc Wauters, wielermanager van het circuit van Zolder.

"Er is 't Kuipke in Gent. Maar er was ook nood aan een overdekte piste aan deze kant van Vlaanderen."

"De piste zal 250 meter lang zijn. Er zullen 1.000 vaste en 1.000 mobiele (met een stellingbouw) zitplaatsen zijn. Op het middenplein zal plaats zijn voor 1.750 mensen."