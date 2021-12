De Ketele: "De piste is de universiteit van de koers, jonge renners kunnen er veel beter worden"

Kenny De Ketele hing vorige maand na de Zesdaagse van Gent zijn fiets spreekwoordelijk aan de haak. Met tal van titels waaronder een wereldtitel op de ploegkoers in 2012 en twee vierde plaatsen op de Olympische Spelen kan hij tevreden terugblikken.

Hetzelfde status als de toppers op de weg heeft het hem nooit opgeleverd. Eline Berings - ook te gast in De Tribune - vond het tijd dat even recht te zetten. "De Ketele heeft naar mijn mening een van de meest onderschatte carrières in België."

"Als zijn twee vierde plaatsen op de Olympische Spelen een medaille zouden zijn, dan bekijken we het allemaal anders. Wel of geen medaille maakt een enorm verschil in de perceptie."

"Het is enorm specialisatiewerk", zei De Ketele er zelf over." Door de jaren heen is er enorm veel veranderd. Waar vroeger de souplesse vooral belangrijk was, komt het nu allemaal neer op kracht. Al zoeken we als Belgen nog een beetje de balans op."