NBA: Golden State is kop kwijt na verlies bij Philadelphia, nog geen record voor Curry

2.973, dat is het record van driepunters tijdens het reguliere seizoen geworpen door Ray Allen. Curry had er nog 10 nodig om beter te doen. In zijn loopbaan haalde Curry al 22 keer 10 of meer driepunters in één match.



Maar de Sixers verdedigden sterk, met Matisse Thybulle als bewaker van Curry. Zijn opdracht was duidelijk: "Het was geen geheim dat hij het record wilde pakken. Joel (Embiid) en ik spraken er vooraf over: "Dat gaat hier niet gebeuren.""



Curry kon maar 3 driepunters omzetten en haalde in totaal 18 punten. Te weinig om Philadelphia pijn te doen. De thuisploeg kon rekenen op Joel Embiid (26 ptn, 9 rbs) en smeerde met een late 41-20-run Golden State een 5e nederlaag aan.



Door het 5e seizoensverlies zijn Curry en co. de koppositie in de NBA (en de Western Conference) kwijt aan Phoenix, dat zelf niet speelde. De Suns hebben een rapport van 21-4, Golden State 21-5.



Nog dit: Seth Curry was bij de Sixers goed voor 10 punten. Maandag bij Indiana krijgt broer Stephen een nieuwe kans.