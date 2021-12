EK veldlopen: België pakt brons in Mixed Relay, sterke 5e plek voor Somers

België pakt bronzen plak na spannende finale in Mixed Relay

"Ik kon alles volgen op het grote scherm en zag de ploeg opschuiven. Ik was al aan het zweten voor ik moest beginnen te lopen. Ik heb me dan tactisch achter de Ier gezet en ben vol voor de spurt gegaan."

"Ik denk dat de buitenwereld dit niet had verwacht, maar wij wilden het met ons 4 echt wel proberen", vertelde Baeten achteraf. "We hebben allemaal een goed jaar gehad en dit is de kers op de taart."

Slotloper Stijn Baeten moest er wel voor sprinten. Hij zag de Fransman nog naar zilver hollen, maar hield de Ierse loper achter zich. Brons dus voor België in 18'06". De gouden plak was voor Groot-Brittannië.

De Belgen stuurden een kwartet het veld in met Elise Vanderelst, Ruben Verheyden, Vanessa Scaunet en Stijn Baeten. Onze landgenoten liepen een sterke race en hadden zo in de laatste ronde nog uitzicht op de medailles.

VIDEO: België pakt brons in Mixed Relay:

Bekijk de reactie van de bronzen Belgische ploeg

Somers loopt naar vijfde plaats, ook Kimeli in top 10

Bij de mannen heeft Michael Somers boven verwachting gepresteerd door als vijfde over de finish te lopen. Ook Isaac Kimeli haalde de top tien. België eindigde als vijfde in het landenklassement.

De vier favorieten gingen er al vroeg in de wedstrijd vandoor: de Noor Jakob Ingebritsen, de Turk Aras Kaya, de Fransman Jimmy Gressier en de Italiaan Yemanaberhan Crippa. Het viertal sloeg al gauw een grote kloof. Crippa viel er onderweg van tussenuit. Ingebrigtsen won goud, voor Kaya en Gressier.

Kimeli probeerde in de achtervolgende groep steun te krijgen, maar die liet lang op zich wachten en de medailles waren gaan vliegen. Rond halfweg wedstrijd kwam Michael Somers wel verrassend aansluiten in die achtervolgende groep.

In de laatste ronde bleek Somers - die naar Dublin gereisd was voor in het beste geval top tien - nog over reserve te beschikken. Hij werd verrassend 5e, vier plaatsen beter dan Isaac Kimeli.

In de achtergrond werd Pieter-Jan Hannes uiteindelijk 45e. Nikolaï Saké liep als 54e binnen en zo eindigde België als vijfde in het landenklassement. Frankrijk pakte het goud, voor Spanje en Noorwegen.