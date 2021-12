Bayern-speler Kimmich laat zich na coronabesmetting toch vaccineren

Donderdag raakte bekend dat Kimmich na zijn coronabesmetting dit jaar niet meer in actie zal komen voor Bayern München. Hij heeft last van "lichte infiltratie in de longen", waardoor hij nog niet voluit kon trainen.

Op 6 november al speelde hij zijn laatste wedstrijd tegen Freiburg. Kimmich verbleef daarna een maand in quarantaine, eerst na een hoogrisicocontact en nadien vanwege een positieve test.

"Het was voor mij eenvoudigweg lastig om met mijn angsten en twijfels om te gaan, daarom weifelde ik zo lang", zegt Kimmich bij ZDF. Nu wil hij zich dus toch laten inenten.