Vaccinweigeraar Joshua Kimmich valt uit met een coronabesmetting

Joshua Kimmich zorgt al een tijdje voor ophef in het Duitse voetbal. De 26-jarige sterkhouder heeft zijn afkeer voor een vaccinatie tegen het coronavirus nooit onder stoelen of banken gestoken, maar zijn gedrag veroorzaakt(e) ook moeilijkheden en ergernissen bij de nationale ploeg en zijn club.

Kimmich heeft - net als enkele andere collega's die een vaccin weigeren - al enkele quarantaineperiodes moeten respecteren en de club lijkt aan te sturen op een salarisknip wanneer de betrokken spelers niet beschikbaar zijn.

Bovenop die tweespalt in de kleedkamer zit Kimmich nu met nog grotere kopzorgen. Hij heeft net als Eric Choupo-Moting positief getest.

"Kimmich zit thuis in isolatie", laat Bayern München weten. "De middenvelder stelt het goed."

De coronasoap dreigt Bayern wel in de problemen te brengen, want door alle besmettingen en quarantainemaatregelen flirt het met een personeelstekort. Gisteren was de bank in de Champions League tegen Dinamo Kiev al zeer beperkt.