Vrouw van "Opi en Omi"-bord kent haar straf: 1.200 euro boete

Het openbare ministerie had nochtans een "waarschuwingsstraf van 4 maanden voorwaardelijk" gevraagd. Het werd evenwel een simpele boete van 1.200 euro.



Op 26 juni bij de passage in de gemeente Sizun kreeg de 31-jarige vrouw de hele (wieler)wereld over zich heen, nadat ze met haar rug naar het aanstormende peloton een bord had laten zien aan de tv-camera's met een massale val tot gevolg.



Ze was even spoorloos, maar gaf zich enkele dagen later aan bij de politie. Op 14 oktober vond haar proces plaats, ze werd vervolgd voor "het in gevaar brengen van anderen" en "het toebrengen van onopzettelijke verwondingen die een arbeidsongeschiktheid van maximum 3 maanden tot gevolg hebben gehad".



Bij de massale val waren zo'n 50 renners betrokken. Onder meer de

Spanjaard Marc Soler en de Duitser Tony Martin, die als eerste tegen het bord aanreed, liepen zware letsels op.



De beelden gingen de wereld rond. De boodschap van de vrouw was gericht aan haar grootouders, haar grootmoeder is van Duitse origine.