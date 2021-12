Olympisch kampioene Nina Derwael: "Ik blijf die spring-in-'t-veld"

2021 is het jaar geworden waarin de olympische droom van Nina Derwael (21) werkelijkheid werd. Een jaar waarin de topturnster ook schittert op de dansvloer. "Die moves kan ik ook gebruiken op de turnmat", vertelt ze in een uitgebreid interview.

"Ik ben niet altijd die geconcentreerde turnster"

Op 1 augustus 2021 schreef Nina Derwael geschiedenis in de prachtige olympische turnhal van Tokio. "Af en toe kom ik de beelden nog een keer tegen en dan geniet ik na, maar zo vaak denk ik er ook niet aan terug", vertelt ze.

Wordt ze vaak aangesproken? "Niet als ik een mondmasker en een muts draag", lacht ze. "En als ze me herkennen, komen ze me bedanken. Dat voelt wat ongemakkelijk, maar ik heb dat natuurlijk met veel plezier gedaan."



"De olympische titel heeft me niet veranderd", verzekert ze. "Ik blijf die spring-in-'t-veld en dat verbaast sommige mensen wel. "We dachten dat je veel serieuzer was", zeggen ze dan." "Neen, hoor. Ik ben niet altijd die geconcentreerde turnster in haar bubbel. Naast de mat ben ik een hele andere persoon."

1 augustus 2021: Nina Derwael schittert met olympisch goud in Tokio.

"Dancing with the stars kan ik gebruiken in het turnen"

In het tv-programma Dancing with the stars gooit Nina Derwael hoge ogen. "Die ervaring kan ook mijn turnprestaties ten goede komen", denkt ze. "Wat soepelere dansmoves kan ik zeker gebruiken voor mijn grondoefening. Dat zal onze choreografe alleen maar toejuichen." "Na Dancing with the stars gaat de focus weer volledig naar het turnen. Daar kijk ik niet tegenop, dat is maar een klik voor mij. Die routine pik ik zo weer op", zegt de koningin van de brug met ongelijke leggers.

"Op het WK van 2023 in Antwerpen wil ik er weer staan"

Op de turnmat heeft Nina Derwael alles bereikt wat ze kan bereiken. Welke uitdaging ligt er nog voor haar?

"Alles wat er nog bijkomt, is bonus," antwoordt ze, "maar ik wil er wel weer staan. Op het WK van 2023 in Antwerpen bijvoorbeeld. Daar kijk ik erg naar uit."

En volgend jaar? Derwael: "2022 is nog wat afwachten voor mij. Zoals ik het nu aanvoel, komt het EK te vroeg. Als ik me echt 100 procent klaar voel, wil ik wel het WK meepikken."

"Maar niet voor de 15e plaats. Met mijn huidige status kan ik het niet maken om niet in topvorm aan te treden."

Naast olympisch kampioene is Nina Derwael ook tweevoudig wereldkampioene op de brug met ongelijke leggers.

Meer vragen voor Nina Derwael:

Begrijp je dat het te veel werd voor Simone Biles? Nina Derwael: "Het is makkelijk om achter een scherm open en bloot je mening te geven. Maar vergeet niet dat het mensen van vlees en bloed zijn die de reacties lezen."

"Zo kreeg Simone Biles het gevoel dat ze zich nog moest bewijzen. Na al die succesvolle jaren aan de top? Dan moet je lef hebben om haar nog te bekritiseren. Wacht haar verhaal af en trek dan je conclusies."

Wat is voor jou de prijs van de winnaar? Nina Derwael: "Iedereen beleeft de weg naar de top op zijn manier. Je kan daar positief of negatief op terugkijken." "Ik weet dat ik over een sterk karakter beschik. De downs die ik beleefd heb - en die waren er zeker - hebben me gemaakt tot waar ik nu sta. Alles gebeurt met een bepaalde reden, daar geloof ik sterk in."

Waar staat de keerzijde van de medaille voor? Nina Derwael: "Dat is de kant die niemand ziet en voor het harde werk achter de schermen staat. Het is ook de kant die het dichtst bij je hart ligt."