De interne keuken van Team DSM, waar iedereen vlucht (2): "Er heerst een Sovjet-regime"

"De staf, bijvoorbeeld, is een duiventil. Het is daar een komen en gaan. Het kwam zelfs zo ver dat ploegleiders de renners die ze voor de wedstrijd ontmoetten niet bij naam konden noemen”, zegt een renner die anoniem wenst te blijven.

Waeytens: "Bij DSM zijn ze de essentie van het wielrennen kwijtgeraakt. Dat een renner zich gelukkig voelt, telt niet meer. Wetenschap is één ding, maar menselijkheid is ook iets."

Volgens een andere renner is er bij DSM geen plaats voor persoonlijke ambities. “Wielrennen is een teamsport. Maar bij DSM focussen ze zodanig op het geheel, waardoor jouw persoonlijke ambities niet ingevuld worden.”

"Sportieve leiding is vaak niet eerlijk, renners voelen zich misbegrepen"

“Vooral Rudi Kemna was niet altijd correct. Het gebeurt wel vaker dat renners vanaf juni begonnen te polsen of ze ook het volgende seizoen bij DSM aan boord mochten blijven. Kemna zei toen aan bepaalde renners dat hij dat nog niet met zekerheid kon zeggen.”

"Ze wilden niet inzien dat Dumoulins vertrek hun fout was"

Een andere renner bevestigt: “Tom is vroegtijdig vertrokken omdat de ploeg fouten had gemaakt. Maar de ploeg reageerde: “Neen, wij hebben geen fouten gemaakt. Wij hebben gelijk.” Dan brokkelt de geloofwaardigheid van het management snel af."

“Toen Tom Dumoulin in 2019 zijn contract verbrak, dachten we dat ze hun fouten zouden inzien. Maar helaas. Ze reageerden dat het “niet altijd gemakkelijk samenwerken is met Tom.””

"Het ergste is dat Kemna en Spekenbrink zichzelf nooit in vraag stellen. Als 2 renners hun contract verbreken, kan je nog zeggen dat het misschien aan hun karakter ligt. Maar als er 10 misnoegd hun contract opzeggen, dan is dat geen toeval meer”, zegt een buitenlandse renner.

“Het motto van de sportieve leiding is: “Als iemand weggaat, is het omdat hij niet in ons systeem past.” Over Barguil zeiden ze bijvoorbeeld dat het “een speciale was.""



"Maar Tiesj Benoot is een van de meest eerlijke renners in het peloton. Hij is de superprof bij uitstek. Dat Benoot DSM verlaat, zegt genoeg."



"Welke renner of manager durft nu nog naar DSM te gaan om daar een contract te ondertekenen?"