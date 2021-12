Seppe Smits kan comeback nog niet vieren met finale: "Heb nog wat in te halen na jaar afwezigheid"

Vorig jaar in november brak Seppe Smits zijn scheenbeen op training. Nu kon hij in de Verenigde Staten eindelijk zijn comeback maken.

In de sterk bezette Wereldbekermanche Big Air in Steamboat werd hij 21e in zijn kwalificatie heat. Zijn 45e plek in het klassement volstond niet voor een finale met de top 10.



Smits scoorde 32 punten met zijn eerste poging (en 9,25 met zijn tweede). Voor een plaats in de finale waren 84,75 punten nodig.

"Ik ben blij dat ik mijn eerste sprong heb kunnen landen", reageert Seppe Smits, "maar het niveau ligt erg uit. Ik heb duidelijk nog wat in te halen na een jaar afwezigheid."

Smits is een routinier in het snowboarden, met 2 wereldtitels in de slopestyle (in 2011 en 2017). Op de Big Air-schans verzamelde hij 2 keer zilver (in 2009 en 2011) en 1 keer brons (in 2013).