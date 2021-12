Mark Cavendish blijft nog een jaartje bij Quick Step-Alpha Vinyl

Hoe is het contract opgesteld? Volgens bonussen? "Zo was het dit jaar zelfs niet. Mark had een schandalig minimumcontract omdat er geen budget meer was. De bonussen zijn er in de loop van het seizoen gekomen."

"Mark is heel bezorgd over zijn imago en dat begrijp ik. Het heeft lang geduurd, ja. Ik werd er evenwel niet ambetant van in die zin dat ik wist dat het toch zou gebeuren. Maar op een bepaald moment geef je het uit handen en als het contract klaar is, laat je de mensen doen."

"Je weet nooit dat een koe een haas vangt"

Dit seizoen evenaren - met onder meer 4 ritten en groen in de Tour - lijkt een uitdaging om u tegen te zeggen. "Het is nagenoeg mission impossible, maar je weet nooit dat een koe een haas vangt."

Wat zijn de verwachtingen dan voor 2022? "Ik wilde graag dat Mark een 5e rit won in Parijs en daar ciao zei. Maar sporters die ouder worden, kunnen moeilijk afscheid nemen."

"Na de voorstelling van de Tour in Parijs in oktober zaten we nog eens samen. Ik heb hem toen gevraagd of hij nog een jaar wil koersen. Ja, zei hij, ook als hij had gewonnen op de Champs-Elysées. Wat erna zou komen, dat wist hij nog niet. Maar ik engageer me niet voor meer dan een jaar."

Volgende week trekt de ploeg op een eerste teamstage naar Spanje, mét Cavendish. "Hij mag 6 weken niet vliegen door zijn geperforeerde long na zijn val in de Gentse Zesdaagse, maar tijdens de eerste stage zijn er vooral fotosessies."

"De renners hebben een programma van 8 u tot 20 u met verplichtingen, oefeningen en controles. De eerste dagen zullen ze bijna niet fietsen, maar we willen dat hij er bij is. Of het plaatje van onze ploeg met Mark dan volledig rond is? In principe wel."