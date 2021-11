WTA blijft bezorgd over Peng: "Haar antwoorden worden beïnvloed door anderen"

De voorbije 2 weken waren er afwisselend ontrustende en hoopgevende berichten over de Chinese tennisspeelster Peng Shuai.





Eerst leek de 35-jarige Peng van de aardbol verdwenen, nadat ze op sociale media een vooraanstaand Chinees politicus beschuldigd had van seksueel misbruik.



Daarna schreef Peng dat ze veilig was, maar dat statement was verstuurd door Chinese staatsmedia.

IOC-voorzitter Thomas Bach wou alle bezorgheid wegwerken en hield maandag een videogesprek van een halfuur met Peng, die zei dat ze veilig was.

Maar de WTA blijft heel ongerust. "WTA-voorzitter Steve Simon maakt zich heel veel zorgen over de vrijheid van Peng."

"Steve heeft Peng 2 e-mails verstuurd, maar het is duidelijk dat haar antwoorden beïnvloed waren door anderen", meldt de WTA.

"We zullen haar voorlopig geen e-mails meer versturen. Eerst willen we zeker zijn dat de antwoorden van Peng zelf komen en niet van anderen die haar censureren."