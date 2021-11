Arteta zinspeelt op rentree van Wenger: "Hij kan grote bijdrage leveren"

Na een zeer zwakke competitiestart is Arsenal onder Mikel Arteta zachtjes opgeklommen naar de 5e plaats in de Premier League, een opsteker na de kwakkelperiode die nu al een flinke poos aan de gang is.

Onder leiding van Arsène Wenger was Arsenal jarenlang een vaste klant in de top van Engeland, met de titel in 2004 als uitschieter.

Maar "Le Professeur" Wenger kon de hoogconjunctuur niet in stand houden, zwaaide in 2018 af en sindsdien vertoonde Arsenal amper beterschap.

Wenger is intussen aan de slag bij de Wereldvoetbalbond FIFA, maar volgens huidig T1 Arteta is een terugkeer naar Londen niet ondenkbeeldig.