Antwerp-keeper staat in Guinness Book of Records voor langste uitworp ooit

Alireza Beiranvand zette zijn record neer op 11 oktober 2016 in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zuid-Korea. De Iraniër wierp het leer toen 61,26 meter ver.



Iran plaatste zich voor het WK in Rusland en Beiranvand toonde zich er door tegen Portugal een strafschop van Cristiano Ronaldo te stoppen.



De nu 29-jarige doelman werd in de zomer van 2020 door Antwerp uit de Iraanse competitie weggehaald. Hij kwam vorig seizoen 12 keer in actie voor de Great Old, maar kon niet echt overtuigen. Afgelopen zomer verhuisde hij op huurbasis naar Boavista. Hij stond er al 6 keer tussen de palen.