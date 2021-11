5 wissels per team zal vaste regel worden in het voetbal

Toen het voetbal anderhalf jaar geleden hervatte na de coronabreak, kregen de teams te maken met een tjokvolle kalender.



Om de spelers en de clubs te ontlasten werd toen beslist dat teams maximaal 5 in plaats van 3 spelers mochten wisselen tijdens een match. Dat was toen wel een uitzonderingsmaatregel.



Maar die uitzonderingsmaatregel zal een vaste regel worden. Een adviesraad van de IFAB (International Football Association Board) had daarvoor vorige maand het licht op groen gezet. Het bestuur van de IFAB heeft nu bekendgemaakt dat het die aanbeveling steunt.

De definitieve beslissing zal worden genomen op de volgende jaarlijkse algemene vergadering van de IFAB, die zal doorgaan op 4 en 5 maart 2022 in Zürich.