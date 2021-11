Dick Advocaat stapt al na 6 matchen op bij Irak

De aanstelling van Dick Advocaat zorgde vooral in Nederland voor wat ophef. Het leek erop dat hij kort ervoor het trainerschap vaarwel had gezegd toen hij stopte bij Feyenoord, maar uiteindelijk bleek dat enkel te gelden voor een job bij een club. De keuze van het omstreden Irak viel ook niet overal in goeie aarde.

Irak probeerde met Qatar het WK voetbal te bereiken, maar na de nederlaag tegen Zuid-Korea is die kans nagenoeg uitgesloten. Advocaat stond 6 matchen aan het roer bij Irak, waarvan hij er 4 gelijkspeelde en 2 verloor.

De voetbalbond van Irak zou Advocaat nog proberen te overtuigen om alsnog te blijven, maar de kans dat dat lukt, lijkt klein. Mogelijk was het laatste avontuur van de 73-jarige ex-bondscoach van België dus van erg korte duur.