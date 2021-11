Tumblingteam na zilveren oogst op WK: "We bouwen al jaren aan dit team"

Eerder dit jaar toonde het nationale tumblingteam op het EK al haar potentieel. Vandaag volgde de bevestiging op het WK. Achteraf reageerde de ploeg erg tevreden.

"Het geheime recept van deze prestatie is de toffe teamsfeer", reageerde bondscoach Vertongen. "Alle plezier dat we hebben gemaakt en al dat keiharde werk van de meisjes lonen nu."

Dat de Belgische tumblingploeg dit jaar is beginnen oogsten, is geen toeval. "We zijn een aantal jaren geleden beginnen bouwen aan een team rond onze kapitein Tachina Peeters", zegt Vertongen.

"We hebben kansen van de federatie gekregen om hier echt aan te werken. Europees lieten we al zien dat we als team iets waard zijn, nu volgt ook de bevestiging op het WK."