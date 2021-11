Miguel Van Damme is een van de 6 genomineerden voor de Vlaamse Reus

De Vlaamse Reus wordt sinds 1992 uitgereikt aan de beste Vlaamse sporter. Vorig jaar was Wout van Aert voor het eerst in zijn carrière de laureaat. Dit jaar gooit de jury het enigszins over een andere boeg.

"We zoeken geen 'Vlaamse' Sportman of Sportvrouw van het Jaar, we zoeken iemand die het voorbije jaar op ons, behalve voor de sportieve prestaties, een bijzondere indruk heeft nagelaten. Daarom zal het kandidatenlijstje waarschijnlijk verrassen", stelt de organisatie.



De opvallendste naam in het lijstje met genomineerden is Miguel Van Damme, de doelman van Cercle Brugge die al enkele jaren dapper tegen kanker vecht.

Van Damme neemt het bij de verkiezing op tegen marathonloper Bashir Abdi (brons op de Spelen), judoka Matthias Casse (brons op de Spelen), hockeyspeler Alexander Hendrickx (goud op de Spelen met de Lions), meerkampster Noor Vidts (4e op de Spelen) en voetbalster Tessa Wullaert (sterkhoudster van Anderlecht en de Red Flames).

Op 3 december wordt de laureaat gekroond tijdens een plechtigheid in de Vismijn van Gent.