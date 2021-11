De Gentse Zesdaagse: jonge kroonprinsen, koningskoppel en een recordpoging

In 't Kuipke wordt vanavond de 80e Gentse Zesdaagse op gang geschoten. Een unieke editie met een deelnemersveld om van te watertanden. Wij bundelden 5 redenen waarom u het pistespektakel op de voet moet volgen deze week.

1. De Ketele neemt afscheid van het Gentse publiek

Vorige week volgde Kenny De Ketele in Zwitserland nog een cursus ploegleider in het hoofdkwartier van de UCI. De 36-jarige baanspecialist is al volop bezig met zijn toekomst na de koers, want volgende maand rijdt De Ketele in Rotterdam de laatste zesdaagse uit zijn carrière. In 't Kuipke laat "Ketelke" zich deze week eerst nog uitzwaaien door zijn geliefde fans, die hem 2 jaar geleden nog zagen triomferen in de laatste Gentse Zesdaagse. Aan de zijde van Robbe Ghys was dat toen en De Ketele wil dat kunstje dit jaar maar al te graag overdoen. Wat een spetterend afscheid zou dat zijn!

Ghys (l) en De Ketele (r) wonnen in 2019 de vorige zesdaagse.

2. Jonge kroonprinsen staan te trappelen

Met jonkies Tuur Dens (21), Jules Hesters (23) en Fabio Van den Bossche (21) zien de toeschouwers in Gent enkele ruwe pistediamanten aan het werk. Dens glinsterde 3 weken geleden nog op het WK baanwielrennen met een zilveren medaille in de scratch. De student industrieel ingenieur proeft in 't Kuipke voor het eerst van de Gentse Zesdaagse. Fabio Van den Bossche kroonde zich afgelopen zomer tot vice-Europees kampioen in het omnium. Jules Hesters komt dan weer met vraagtekens aan de start. Hij is sinds het WK in Roubaix wat op de sukkel met zijn gezondheid en geraakt maar niet uitgeziekt.

Tuur Dens op het WK. De 21-jarige rijdt zijn eerste Gentse zesdaagse.

3. Koningskoppel Keisse/Cavendish wil Gent in vuur en vlam zetten

Tussen al dat jonge geweld is het ook uitkijken naar "oude" vossen Iljo Keisse (38) en Mark Cavendish (36). Het duo van Deceuninck-Quick Step vormde in 2014 al eens een koppel in Gent en strandde toen op de 2e plaats. Keisse kroonde zich al 7 keer tot Keizer van 't Kuipke en neemt volgend jaar afscheid van de wielersport op zijn geliefkoosde piste. Cavendish stond in 2016 op het hoogste schavotje met Sir Bradley Wiggins. Opvallend: vorige maand genoot Cav van zijn vakantie in Abu Dhabi, waar hij dagelijks 3 uren trainde op een piste in de woestijn. Volstaat dat om samen met Keisse 't Kuipke in vuur en vlam te zetten?

4. Deense topfavorieten zijn de te kloppen mannen

Niet de Belgen, maar de Denen hebben de topfavorieten voor eindwinst in de gelederen. Michael Mørkøv en Lasse Norman Hansen lijken momenteel onklopbaar. De Deense wereld- en olympische kampioenen onderstreepten afgelopen weekend hun gouden conditie nog eens met winst in de Driedaagse van Kopenhagen. 12 jaar geleden schoot Mørkøv al eens de hoofdvogel af in Gent, aan de zijde van Alex Rasmussen. In 2015 deed hij dat dunnetjes over met Iljo Keisse.

De Denen Michael Mørkøv en Lasse Norman Hansen, wereldkampioenen ploegkoers.

5. Degrendele valt record op de 500 meter aan

Vrijdag en zaterdag is ook wereldkampioene puntenkoers Lotte Kopecky te bewonderen in 't Kuipke. Ze strijdt mee voor winst in de Minerva Ladies Trophy.



Zondag zijn de ogen dan weer gericht op Nicky Degrendele. De wereldkampioene keirin van 2018 valt dan het 40 jaar oude record aan op de 500 meter (33"28).

