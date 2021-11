Roemenië koopt reclamebord voor IJslanders: "Vidarsson, je pintje ligt klaar"

Roemenië en IJsland speelden afgelopen donderdag 0-0 gelijk tegen elkaar, waardoor Noord-Macedonië naar de 2e plaats in de groep kon oprukken. In de persconferentie na de 0-0 beloofde Arnar Vidarsson dat zijn team, dat al is uitgeschakeld, het spel sportief zou spelen op de laatste speeldag.

"We willen allemaal een goed resultaat halen in Skopje", zei Vidarsson toen. "Als het ons lukt, keer ik terug naar hier (in Roemenië) en dan mogen jullie mij een biertje betalen."

De Roemeense biergigant Timisoreana rook een buitenkansje en bestelde een lichtreclame vlak voor het hotel van de IJslanders in Noord-Macedonië: "Beste, Arnar Vidarsson. Je pintje ligt al klaar!"

Of het echt motiverend zal werken, is nog maar de vraag, want door een of andere foute communicatie werd geen reclamebord aan het IJslandse hotel besteld, maar eentje aan het Noord-Macedonische.