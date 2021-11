Lewis Hamilton moet 5.000 euro boete betalen voor rijden zonder gordel

Lewis Hamilton deed dat zeker niet tijdens de race van vandaag in Brazilië. Wel tijdens zijn ereronde waarin hij het publiek groette.

De wedstrijdjury bestraft de Formule 1-coureur met een boete van 5.000 euro. Als hij het nog een keer doet, wordt dat 20.000 euro extra.

"We begrijpen zeker dat een rijder een overwinning wil vieren, maar het is onveilig om je gordel los te wrikken wanneer de auto nog bolt. Een matige snelheid is nog altijd snel in zulke auto's", laat de wedstrijdjury weten.

"Daarnaast moeten Formule 1 -rijders ook het voorbeeld geven aan de jeugd. Zeker jonge coureurs moeten het belang van veiligheidsmaatregelen goed kennen."

Hamilton won op het circuit van Interlagos voor WK-leider Max Verstappen. Die kreeg zaterdag een boete van 50.000 euro in zijn bus omdat hij de Mercedes van zijn grote rivaal had aangeraakt.