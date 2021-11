Fran Vanhoutte (18) verovert brons op slotdag van WK skeeleren

Vanhoutte reageerde nijdig na haar derde plaats achter 2 Colombiaanse rijdsters. Ze werd in de bocht zwaar gehinderd door de Italiaanse Elena Rossetto, waardoor ze het kopduo niet kon achterhalen.



Rossetto werd gediskwalificeerd voor haar demarche, Anna Sofia Ruiz won inn 1'30"154, landgenote Andrea Castro pakte zilver in 1'30"429, Vanhoutte baalde met 1'30"472.



Vanhoutte had zich zonder al te veel problemen eerst voor de halve finale en vervolgens voor de eindstrijd geplaatst. Zeker in de halve finale, die ze overtuigend won, maakte ze indruk.



Bij de 1.000 meter is het opletten geblazen: alleen de winnaar van een voorronde komt verder en daarna de snelsten. Dus is het zaak het tempo hoog te houden.



Vier maanden geleden veroverde Vanhoutte in Portugal drie Europese titels, totdat ze door een nare val tot toekijken was gedwongen.



De aflossingsploeg junioren, bestaande uit Robbe Beelen en Milan en Jolan Brissinck, bereikte de finale. Meer dan de vijfde plaats zat er in niet in. Colombia won, al was het verschil met Frankrijk minimaal.



Maar gezien de Colombiaanse dominantie mag dat goud nauwelijks nieuws heten. Op de individuele 1.000 meter drong Beelen niet door tot de finale. In het klassement eindigde hij als dertiende.



De skaters nemen vandaag rust. Morgen wordt het toernooi voortgezet op een wegparcours, dat om de piste in Ibagué ligt. Zaterdag wordt de wereldtitelstrijd afgesloten met de marathon.