Emma Meesseman: "Heb kennisgemaakt met het zwarte gat na de Spelen"

De Belgian Cats spelen deze week hun eerste wedstrijden in de voorrondes van het EK 2023. Voor sterspeelster Emma Meesseman hadden de matchen niet veel vroeger hoeven te komen. "Na de Olympische Spelen is alles even samengekomen", bekent ze.

De Belgian Cats hebben een bewogen zomer achter de rug. Ze pakten brons op het EK, maar hadden net zo goed de finale kunnen spelen. En op de Olympische Spelen sneuvelden ze ondanks een goed toernooi in de kwartfinales, na een thriller tegen gastland Japan.



"We hebben afgelopen zomer 3 maanden samengeleefd. Dan kom je thuis en begin je te denken. De Spelen is waar ik het meest trots op ben, maar tegelijk is het ook mijn grootste ontgoocheling. Iedereen zei ook maar proficiat, terwijl ik zelf nog niet goed wist wat ik voelde", legt Meesseman uit.



"Het zwarte gat na de Olympische Spelen? Ja, daarmee heb ik wel kennisgemaakt. Het was een zomer met veel emoties tegelijkertijd. Eenmaal thuis kwamen de fysieke en mentale ontlading ook nog eens samen. Dat heb ik bij andere atleten ook gemerkt. Het was een raar gevoel."

Iedereen zei maar proficiat, terwijl ik zelf nog niet goed wist wat ik voelde. Emma Meesseman

Intussen heeft Meesseman de draad weer opgepikt en is er bij de Belgian Cats met Valéry Demory een nieuwe bondscoach gekomen. "Ik heb na de Spelen 1,5 maand rust gehad en zit nu langzaam opnieuw in de flow", vertelt Meesseman, die blij is om weer bij de Cats te kunnen zijn.



"Het is een beetje anders, met nieuwe speelsters en een nieuwe coach, maar het voelt nog steeds als de Cats. Ik ben altijd heel blij bij de nationale ploeg. Het voelt als thuiskomen."



"Voor ons is het een beetje een nieuwe cyclus. De kern van het team is dezelfde gebleven, maar het gevoel is toch wat anders. Er is een beetje gezonde nervositeit. We willen altijd beter doen. Dat moet het doel zijn voor deze Belgian Cats."

"Geen stem gehad in aanstelling van de bondscoach"