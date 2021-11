Loena Hendrickx schaatst op haar verjaardag persoonlijk record op korte kür

Een maand geleden was Loena Hendrickx in Finland al met een klapper aan haar winterseizoen begonnen. Op de Gran Premio d'Italia bewees ze dat dit geen eenmalige uitschieter was.

Hendrickx schaatste haar vrije kür op Caruso van Lara Fabian en werkte een nagenoeg perfecte oefening af, die haar 73.52 punten opleverde. Dat is bijna anderhalf punt meer dan haar vorige persoonlijke record.

Dat ze met die score ook aan de leiding gaat na de korte kür (onder meer voor wereldkampioene Anna Sjtsjerbakova) maakte haar 22e verjaardag compleet. Morgen verdedigt Hendrickx haar koppositie in de vrije kür.